Чита, , 07:32 — REGNUM Забайкальские власти в условиях закрытой государственной границы продолжают возвращать жителей региона из Китайской Народной Республики.

По информации ситуационного центра, на 3 февраля из Маньчжурии в Россию по причине вспышки нового китайского коронавируса 2019-nCoV вывезли 18 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля из Маньчжурии в Россию было возвращено пять жителей России, а в Китай уехали семеро граждан Поднебесной.

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