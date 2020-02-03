Чита, , 07:20 — REGNUM В связи ажиотажным спросом, вызванным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также фактором коронавируса, в Забайкальском крае пообещали установить особый контроль за наличием лекарств и необходимых медицинских средств.

«Нет дефицита по маскам и медикаментам. Если действительно за последнюю неделю раскупили трехгодичный объем масок, то нужно брать эту ситуацию на контроль. Этот вопрос проработан по всем районам края, но нужно продолжать следить за постоянным наличием необходимого», — заявил первый заместитель председателя правительства Забайкалья Сергей Нехаев. Его слова цитирует губернаторская пресс-служба.

Также известно, что власти региона подготовили и направили производителям письма об ускорении процедуры поставки масок в Забайкальский край в связи с ажиотажным спросом. При этом дефицита противовирусных лекарств в Забайкалье нет, заявляют власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели стало известно, что в Забайкалье выявили одного заразившегося новым коронавирусом гражданина Китая. Он и близко контактировавшие с ним двое человек были помещены в специальный бокс одного из стационаров в Чите. Ранее сообщалось, что в аптеках Борзи, Краснокаменска, Шилки и Ясногорска скупили все защитные маски.

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