Томск, , 07:14 — REGNUM Аэропорт Томска после аварийной посадки самолёта из Екатеринбурга приостановил приём и отправку рейсов. Это следует из его онлайн-табло.

Задерживается как прилёт самолётов, так и отправка. Пока прибытие ближайшего лайнера ожидается в 11:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Руслайн» утром 3 февраля аварийно приземлился в аэропорту Томска. Он летел из Екатеринбурга. Пострадавших нет.

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