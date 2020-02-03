Новосибирск, , 07:12 — REGNUM В Новосибирске открылось бесплатное кафе для пенсионеров. «Добродомик» заработал накануне, 2 февраля, на улице Богдана Хмельницкого, 60.

Ежедневно с 12:00 до 16:00 при предъявлении пенсионного удостоверения жителям Новосибирска предоставляют бесплатный обед из трёх блюд.

В день открытия, как пишут «Все новости Новосибирской области, бесплатно пообедать пришли более 100 новосибирских пенсионеров. Они признались, что для них это неплохое подспорье в финансовом плане.

Проект зародился три года назад в Санкт-Петербурге: в кафе семьи Александры и Евгения Синяк зашёл пожилой мужчина, и, чтобы сделать приятное, но не обидеть его, сказали, что сегодня обед для всех пенсионеров бесплатный. После чего бабушки и дедушки поехали со всего города. Потом «Добродомик» появился в Москве. В Новосибирске бесплатное кафе для пенсионеров — первое за Уралом — появилось благодаря семье Савельевых.

Ежедневно они рассчитывают кормить не меньше 300 пенсионеров. Блюда разносят волонтеры, они же убирают со столов. Другие неравнодушные горожане привозят продукты.