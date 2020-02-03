Чита, , 07:10 — REGNUM Из-за вспышки коронавируса ГУ МВД РФ по Алтайскому краю временно приостановило оформление и выдачу разрешений на работу, виз и разрешений на въезд в Российскую Федерацию гражданам Китая. Уведомление об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Китайской Народной Республике обращаем внимание работодателей на необходимость продления отпусков гражданам указанного государства, выехавшим за пределы Российской Федерации», — отмечают правоохранители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля в центральной китайской провинции Хубэй выявлено 2103 новых случая заболевания новым коронавирусом, зарегистрировано 56 смертей

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