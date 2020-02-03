Якутск, , 07:03 — REGNUM В ситуацию с многодетной семьей из Якутска, попавшей в сложную жизненную ситуацию, вмешался депутат Государственной думы России от региона Федот Тумусов, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарий направил в адрес министра труда и социальной защиты республики Елены Волковой официальный запрос. Федот Тумусов попросил принять меры для помощи семье Марины Кузнецовой, у которой после болезни супруга возникли непреодолимые финансовые трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, семья Марины Кузнецовой из Якутска после тяжелой болезни главы семьи оказалась в очень сложной жизненной ситуации. После публикации ИА REGNUM власти региона пообещали помочь, но ничего не сделали. Вся помощь многодетной семье ограничивается разовой выплатой в размере 16 тыс. рублей — один раз в год, а также пособием на каждого ребенка в размере 1076 рублей в месяц. Этих средств, конечно, ни на что не хватает. Один КамАЗ угля стоит 25 тыс. На уголь для многодетных члены Общественной палаты Якутии скидываются сами или просят о помощи предпринимателей. Законами Якутии такая поддержка не предусмотрена.