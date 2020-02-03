Москва, , 07:00 — REGNUM В связи со вспышкой коронавируса депутат Государственной думы России Наталья Поклонская («Единая Россия») в своём телеграм-канале предложила провести тщательную проверку аптек:

«У нас очень дорого болеть: лекарства (не от коронавируса, а от обычного гриппа) стоят безумных денег… А сейчас мы переживаем эпидемию различных простудных заболеваний. Сходить в аптеку за всякими целебными таблеточками и порошочками — отдать пару тысяч рублей. Многим людям это сильно бьёт по карману». Наталья Поклонская.

«Аптечный бизнес вовсю процветает: многие аптеки превратились в самые настоящие супермаркеты, которые заботятся только лишь о собственной прибыли, а не о здоровье людей. Аптеки часто заключают маркетинговые контракты с различными производителями лекарственных препаратов: человек приходит с рецептом врача (с конкретными названиями лекарственных препаратов), но ему специально говорят, что таких препаратов нет в наличии, и настоятельно рекомендуют приобрести «очень хороший аналог» (как правило, в 2−3 раза дороже, или ещё хуже — абсолютно неэффективный, вроде «Эвалара»). Это просто позорище!» — отмечает депутат Поклонская.

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По её мнению, помимо государственного инвестирования в производство недорогих и качественных отечественных аналогов зарубежных лекарственных препаратов, следует провести тщательную проверку аптек.

«Основная задача фармацевтов — спасать жизнь людей, а не обманывать их, зарабатывая на этом огромные деньги», — считает Наталья Поклонская. По поводу происхождения китайского коронавируса 2019-nCoV она высказала предположение: «Возможно, это такое оружие против Поднебесной, чтобы все разорвали с Пекином торговые отношения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По состоянию на 3 февраля, там выявлено более 11 000 случаев заражения новым коронавирусом, произошло 350 смертей от него.

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