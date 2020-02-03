Челябинск, , 06:39 — REGNUM В Челябинске один из местных жителей жалуется на то, что при поступлении в первый класс одного из местных лицеев с родителей требуют деньги. Якобы речь идёт о сумме в 10 тыс. рублей, пишет 74.ru.

По словам гражданина, это было озвучено в приказном порядке. У тех, кто не заплатит, якобы могут быть проблемы с зачислением.

В самом образовательном учреждении журналистам пояснили, что никакого приказного тона не было, а твёрдая сумма вообще не называлась. В школе есть внебюджетный счёт и попечительский совет, на который все желающие могут переводить средства на нужды организации. При этом платить деньги или не платить — это право каждого.

Отметим, тема школьных поборов актуальна и периодически всплывает. Ранее школы Челябинской области проверяла прокуратура которая нашла нарушения в этой сфере.