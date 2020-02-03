Южно-Сахалинск, , 06:38 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что «ставит точку» в вопросе строительства элитного коттеджного поселка «Горная Ривьера» на склонах горы Большевик у Южно-Сахалинска. Проект реализован не будет, власти региона не позволят вырубать лес и губить уникальную природу острова, — сообщил губернатор Сахалина в своем телеграм-канале.

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«Я сегодня хочу поставить точку в вопросе строительства «Горной Ривьеры». Никто не собирается застраивать эту территорию. Ни одного дерева не будет вырублено. Сегодня я подписал уведомление в Корпорацию развития Дальнего Востока о том, что правительство Сахалинской области и администрация Южно-Сахалинска не поддерживают такое решение. Во-первых, юридически эта земля не соответствует жилой застройке. Во-вторых, это зона рекреации и правительство Сахалинской области, администрация города не поддерживали застройку. Этого вполне достаточно для того, чтобы эта территория осталась зоной рекреации», — сказал губернатор Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Южно-Сахалинска в субботу, 2 февраля, собрались за круглым столом, чтобы выразить протест против строительства элитного коттеджного поселка «Горная Ривьера» на склоне горы Большевик в рамках ТОР «Горный воздух». Под застройку собирались вырубить 83 гектара леса.