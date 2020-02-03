Ухань, Китай, , 06:31 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй выявлено 2103 новых случая заболевания новым коронавируса и 56 смертей за прошедшие стуки, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

В столице провинции городе Хубэй сообщается о 1033 новых подтвержденных случаях заболевания и 41 смерти, в то время как в городах Хуанган, Сяогань, Цзинчжоу и Сянъян известно о 244, 169, 166 и 107 новых заболевших соответственно, сообщили в региональном комиссии здравоохранения.

Власти также сообщили о 80 выписанных из больницы пациентов. Напомним, что всего в провинции Хубэй известно о 11 177 случаях заражения новым коронавирусом, 350 смертей от него и 1701 случае от тяжелого до критического состояния граждан в связи с вызванной вирусом пневмонией.