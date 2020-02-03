Владивосток, , 06:27 — REGNUM Овощные рынки Владивостока и других городов Приморья после закрытия границы с Китаем мгновенно опустели, то, что ещё осталось на прилавках, быстро выросло в цене, запасы овощей на оптовых базах стремительно сокращаются, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье из-за закрытия границы с Китаем начались перебои с поставками овощей, на этом фоне рост цен показывает настоящие рекорды. В частности, как пишет PrimaMedia, в крупных сетевых магазинах Владивостока уже с трудом можно найти перцы, кабачки и баклажаны. Один кг огурцов стоит до 400 рублей, помидоров — до 350 рублей. По данным оптовых поставщиков, многие просто распродают остатки, но дефицит ожидается, а нынешнее увеличение цены — не предел.

Местные производители, как оказалось, в большинстве своём не имеют договоров поставки в крупные торговые предприятия, которые ранее предпочитали более дешёвые китайские продукты. В частности, тепличное хозяйство в селе Суражевка заявляет о готовности поставлять огурцы и помидоры.

Как сообщало ИА REGNUM, РЖД приостановило пассажирское сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, оставлено сообщение только на одном направлении — Пекин — Москва.