Челябинск, , 06:24 — REGNUM В Челябинске двое жителей Тувы получили сроки наказания за наркотики. Приговор вынес Курчатовский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Под судом оказались 35-летний и 19-летний гражданин. Было установлено, что первый отбывал наказание в колонии в Челябинске и попросил своего земляка помочь с приобретением гашиша. Тот раздобыл у неизвестного лица 237 граммов этого наркотика, упакованные в 37 свертках, проглотил, а затем из Абакана поездом проследовал до Екатеринбурга и уже откуда взял такси до Челябинска. В столице Южного Урала его поймали сотрудники ФСБ.

35-летний гражданин получил 10 лет колонии строгого режима. А его младший подельник осуждён к 7 годам и 6 месяцам «строгача».