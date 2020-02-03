Чита, 3 февраля 2020, 06:19 — REGNUM Поезд сообщением «Пекин — Москва» последовал через российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров. На поезде границу пересек только обслуживающий состав персонал, сообщает пресс-служба администрации Забайкальского края.
Сообщается также, что неиспользованные билеты пассажиры могут сдать в железнодорожные кассы без потери стоимости.
Напомним, пассажирское сообщение по железной дороге между Россией и Китаем было отменено 2 февраля в качестве профилактической меры для предупреждения распространения нового коронавируса 2019-nCoV. По последним данным жертвами эпидемии в Китае стали 361 человек.