Чита, , 06:19 — REGNUM Поезд сообщением «Пекин — Москва» последовал через российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров. На поезде границу пересек только обслуживающий состав персонал, сообщает пресс-служба администрации Забайкальского края.

«С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что неиспользованные билеты пассажиры могут сдать в железнодорожные кассы без потери стоимости.

Напомним, пассажирское сообщение по железной дороге между Россией и Китаем было отменено 2 февраля в качестве профилактической меры для предупреждения распространения нового коронавируса 2019-nCoV. По последним данным жертвами эпидемии в Китае стали 361 человек.