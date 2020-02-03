Екатеринбург, , 05:58 — REGNUM Из Екатеринбурга по-прежнему можно улететь в Китай. Это следует из онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

2 февраля рано утром на Урал прибыл самолёт из Пекина, авиакомпания «Уральские авиалинии». В тот же день в Пекин и в Харбин состоялись очередные рейсы. А в 4:55 по местному времени 4 февраля в аэропорту ждут очередного рейса из китайской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, «Уральские авиалинии» приостановили выполнение 11 рейсов в Китай. Это произошло с 1 февраля.

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