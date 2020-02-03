Владивосток, , 05:54 — REGNUM Из приграничных районов Китая через автомобильные пункты пропуска в Приморье продолжают выезжать граждане России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В субботу, 1 февраля первые автобусы пересекли российско-китайскую границу на пунктах пропуска Краскино и Полтавка — только за один день из Китаю в Россию вернулось 58 российских граждан, сообщили в краевом агентстве по международному сотрудничеству.

«За два дня на телефоны «горячей линии» поступило около тысячи обращений от наших соотечественников, находящихся сейчас в Китае. Более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться в Россию. 1 февраля через приморские автомобильные пункты пропуска прошли 58 человек. Все остальные пересекут границу в ближайшие дни», — заверил руководитель агентства Алексей Старичков.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх муниципалитетах Приморья открыты изоляционные пункты для граждан КНР, прибывающих в Россию.