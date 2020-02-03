Куньмин, Китай, , 05:44 — REGNUM Полиция пограничной провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила троих подозреваемых с 151,22 кг наркотиков в рамках одного из крупнейших за последнее время дел о контрабанде наркотиков, сообщает агентство Синьхуа.

Полиция провинции Юньнань получила наводку на неких контрабандистов, которые планировали ввезти наркотики в Китай из Мьянмы через пограничный пункт пропуска в городе Линьцан. Уже 14 января в поселке Мэндин близ города были пойманы подозреваемые с 151,22 кг метамфетамина, спрятанные под днищем грузовика.

Как сообщало ИА REGNUM, за три дня с 8 по 10 января текущего года в провинции Юньнань было задержано восемь подозреваемых с 85 кг метамфетамина.

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