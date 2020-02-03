Хабаровск, , 05:44 — REGNUM Дирекция «Росбанка» в Хабаровске после сообщения ИА REGNUM о менеджере организации, оформившем кредиты на клиентов без их ведома, сообщила о мерах, принятых банком в целях недопущения подобных ситуаций впредь, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«После обнаружения мошеннической схемы, использованной злоумышленником, «Росбанк» провел собственное внутреннее расследование. Кредитная задолженность была списана со всех пострадавших клиентов банка. С момента обращения первого клиента, «Росбанк» активно сотрудничал со следствием, предоставляя все необходимую информацию. Для недопущения впредь подобных случаев в банке усилен контроль за бизнес-процессами по выдаче кредитных карт, а также за процессом корректировки персональных данных клиентов, таких, как номер мобильного телефона», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Как сообщало ИА REGNUM, менеджер «Росбанка» в Хабаровске используя мошенническую схему, оформил на клиентов банка без их ведома кредиты на сумму, превышающую 6 млн рублей. Мошенник осужден на 4 года лишения свободы.