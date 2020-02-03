Куньмин, Китай, , 05:37 — REGNUM Восемь подозреваемых с более чем 85 кг наркотиков были задержаны в рамках трех недавних случаях незаконного оборота наркотиков в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

По первому случаю, 8 января текущего года полиция округа Паньлун города Куньмина было схвачено двое подозреваемых в округе Гауньду двоих подозреваемых с 28,6 кг метамфетамина в кузове их транспортного средства.

На следующий день, 9 января полиция округа Гуаньду схватила двоих подозреваемых на пункте пропуска в Нинъэр-хани-ийском автономном уезде города Пуэр. У них при себе находилось 40 кг метамфетамина, который они везли в Куньмин.

Наконец, по третьему случаю, 10 января в Куньмине был пойман местный житель с 29 мешками метамфетамина общим вестом 16,4 кг. С ним находилось еще трое иностранцев, также подозреваемых в контрабанде наркотиков. Расследование по всем трем делам продолжается.

Напомним, что китайская провинцию Юньнань граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

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