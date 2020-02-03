Владивосток, , 05:44 — REGNUM Власти Северной Кореи приняли решение о приостановлении авиасообщения между Пхеньяном и Владивостоком в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Информация об этом была размещена на странице посольства России в КНДР в социальной сети Facebook. В сообщении указано, что данная мера вводится на неопределённое время. Соответствующая нота была получена от МИД КНДР.

«В настоящее время Посольство уточняет вопросы практической реализации данных мер в отношении находящихся в КНДР российских граждан. О развитии ситуации будем информировать», — отмечается в сообщении посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх муниципалитетах Приморья открыты изоляционные пункты для граждан КНР, прибывающих из Китая, имеющих вид на жительство или рабочие визы.