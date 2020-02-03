Владивосток, , 05:26 — REGNUM В воскресенье, 2 февраля в Приморье начали работу три изоляционных пункта для граждан КНР, имеющих вид на жительство или работающих в крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Изоляционные пункты открыты в Пограничном и Октябрьском районах, а также в Артёмовском городском округе. В этих пунктах граждан КНР обследуют с помощью специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу, затем они будут находиться в изоляционных пунктах 14 дней. В течение данного времени за ними будут наблюдать специалисты.

«Изоляционный пункт организован в местном доме культуры. В нем пока никого нет, но он полностью готов к приему людей. Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11.00», — отметил глава Октябрьского района Александр Камленок.

Как сообщало ИА REGNUM, от коронавируса погиб 361 человек, более 17 тысяч заразились опасной инфекцией.