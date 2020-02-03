Пекин, 3 февраля 2020, 04:46 — REGNUM Дорожные власти Китая по всей стране получили приказ приложить все усилия, чтобы содействовать проезду транспортных средств, участвующих в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.
Как сказано в недавнем циркуляре, выпущенном Министерством общественной безопасности КНР, режим максимальных преференций должен быть обеспечен машинам экстренных служб по борьбе с распространением эпидемии.
Среди таких автомобилей числятся машины скорой помощи, эпидемиологических служб и транспорт, перевозящий медицинских персонал, лекарства и оборудования, ключевые материалы и прочую продукцию, которая может спасти человеческие жизни.