Пекин, , 04:37 — REGNUM В общей сложности 475 пациентов были выписаны из китайских госпиталей после излечения от нового коронавируса по данным на конец 2 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Из 147 человек, которые покинули госпитали Китая после победы над коронавирусом, 80 приходится на провинцию Хубэй, эпицентр эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Всего 361 человек умерли от нового коронавируса в Китае за все время разгула эпидемии, в то время как количество зараженных достигло 17 205 человек. Инфекция выявлена во всех регионах Китая.

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