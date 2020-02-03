Пекин, , 04:31 — REGNUM Китайские власти поделились подробной статистикой заболеваемости новым коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Из 57 новых смертей от коронавируса, 56 приходится на провинцию Хубэй, а одна — на города Тяньцзинь. Еще 5173 случаев подозрения на новый коронавирус выявлено по всей стране наряду с 2829 подтвержденными случаями.

Еще 186 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 147 человек были выписаны из клиник по факту выздоровления. Совокупное количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 17 205 по данным на конец 2 февраля, совокупно 361 человек умер от вируса.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили, что 2296 пациентов остаются в тяжелом состоянии, а у 21 588 человек имеется подозрение на заражение. Всего 475 человек были выписаны из клиник по факту выздоровления.

В специальном административном районе Гонконг выявлено совокупно 15 заболевших новым коронавирусом, еще восемь — в Макао и десять — на Тайване.

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