Лондон, , 04:21 — REGNUM Порезавший двух человек на юге Лондона Судеш Амман уже привлекался к ответственности за экстремистскую деятельность и был под наблюдением полиции, сообщает Reuters.

Как заявили в полиции Лондона, Амман был признан виновным в 2018 году, когда ему было 17 лет. Сотрудники установили, что подросток распространял экстремистские публикации, а также призывал свою подругу обезглавить собственных родителей, за что он и был приговорен к лишению свободы.

Просмотрев телефон и компьютер Аммана, полиция установила, что он изучал взрывчатые вещества и обсуждал с семьей и друзьями свои желания совершить атаку. Часто речь шла об использовании ножа.

Напомним, 2 февраля мужчина напал на прохожих в лондонском районе Стретем. В результате с ножевыми ранениями в больницу доставили двух пострадавших. Атаковавший был застрелен полицейскими. На мужчине было обнаружен муляж пояса смертника.