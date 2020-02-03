Пекин, 3 февраля 2020, 04:00 — REGNUM 361 случай заражения коронавирусом 2019-nCoV окончился летальным исходом на территории Китая. Последние данные опубликовала Национальная комиссия здравоохранения страны, передает Reuters.
За сутки в стране погибли еще 57 инфицированных вирусом больных и подтверждены 2829 новых случая заболевания.
На конец воскресенья, 2 февраля, число погибших составило 261, общее число инфицированных 17 205.
Напомним, основная доля погибших приходится на провинцию Хубэй, где за день погибло 56 человек.
Россия приостановила железнодорожное и авиасообщение с КНР.
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