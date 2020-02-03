Ухань, Китай, , 03:57 — REGNUM Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло на 57 за прошедшие сутки, сообщили 3 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Число заразившихся опасной инфекцией выросло на 2829 человек к 14 тысячам известных случаев сутками ранее. Данные о заразившихся поступили из каждого из 31 региона страны уровня провинции. Среди умерших — 56 скончались в больницах провинции Хубэй и один — в городе центрального подчинения Тяньцзине.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Хубэй из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей по борьбе с эпидемией коронавируса было снято шесть чиновников.

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