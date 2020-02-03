Анадырь, , 05:21 — REGNUM Небольшой снег, который выпал на Чукотке на выходные, не принёс долгожданного тепла — на континентальной части автономного округа установился сильный мороз — температура воздуха опустилась до отметки минус 53 градуса по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

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В целом погода на территории округа определяется облачностью с прояснениями, осадком в ближайшее время не ожидается. Ветер северо-западный 2−7 м/с, с усилениями до 8−13 м/с. На побережье Берингова моря ветер дует порывами до 15−20 м/с с низовой метелью. Температура воздуха местами до 47 ниже нуля. В континентальной части автономного округа до 53 мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, после установления в Якутии сильных морозов, где столбик термометра опустился ниже 50 градусов по Цельсию, в Оймяконском районе республики властям пришлось отменить занятия в школах.