Москва, , 03:29 — REGNUM Оправданной и необходимой мерой назвал прекращение железнодорожного сообщения с Китаем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Соответствующий комментарий политик опубликовал в Twitter.

«С учётом того, что в КНР на сегодня уже около 15 тысяч заболевших, — отметил российский сенатор, — мера не только оправданная, но и строго необходимая».

Пушков также заявил о необходимости минимизировать любые контакты с Китайской Народной Республикой в условиях распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого, по последним данным, стали 350 человек.

Напомним, с 1 февраля Россия прекратила авиа-, а затем, 2 февраля, и железнодорожное сообщение с Китаем. Кроме того, 3−4 февраля пройдет операция по эвакуации российских граждан с территории китайской провинции Хубэй, являющейся очагом распространения опасной инфекции.