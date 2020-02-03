Анадырь, , 05:20 — REGNUM Уровень доверия граждан к полиции на Чукотки остаётся на высоком уровне, в общероссийском рейтинге по этому показателю регион находится на 13 месте из 87 субъектов федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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Чукотские полицейские в течение 2019 года раскрыли 7 убийств, 22 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 16 квартирных краж, 10 грабежей, 7 мошенничеств и один факт разбоя, сообщил замначальника регионального УМВД Марк Петров.

«Наибольшую долю зарегистрированных преступлений составили кражи — 193 и мошенничества — 41. Всего зарегистрировано 775 преступлений, значительную часть из которых удалось раскрыть», — рассказал Марк Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, 125 детей, проживающих во Владимирской области стали в 2019 году жертвами преступных посягательств.