Пекин, , 02:38 — REGNUM Жертв или пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая не зафиксировано, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 0:05 по Пекину в округе Цинбайцзян города Чэнду, столицы провинции Сычуань. Дрожь длилась более 10 секунд и чувствовалась тряска кровати, сообщил местный житель Чжан Сюнь, который проживает в городском уезде Цзиньтан.

По данным Китайского сейсмологического центра (CENC), эпицентр залегал на глубине 21 км по координатам 30,74 градуса северной широты и 106,46 градуса восточной долготы.

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