Ухань, Китай, , 02:31 — REGNUM В китайском городе Хуанган провинции Хубэй, который очень серьезно пострадал от нового коронавируса были сняты с должностей шесть чиновников, которые плохо себя проявили в профилактики эпидемии, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Трое чиновников — уездного уровня, оставшиеся трое — деревенского или поселкового уровня, сообщил мэр города Хуанган Цю Лисинь во время пресс-конференции. В результате последовавшей инспекции в городе в общей сложности 337 чиновников были наказаны.

Мэр города признал, что возможности города по лечению пациентов пока еще недостаточны и наличествует острая нехватка необходимых медикаментов, защитных костюмов и масок. Всего по данным на 31 января в городе было зафиксировано 726 случаев заражения коронавирусом, 14 смертей и 72 пациент в тяжелом состоянии.