Сан-Франциско, США, , 01:59 — REGNUM Администрация мессенджера для геймеров Discord, предоставляющего возможность голосового общения, решила убрать из него универсальный лончер (Universal Game Launcher), библиотеку и ленту активности. Об этом 2 февраля сообщил портал Screen Rant.

Как пояснили разработчики, они пошли на такое решение из-за непопулярности этих функций у геймеров, желая улучшить взаимодействие пользователей с сервисом. Отмечается, что люди, купившие игры через Discord, не потеряют к ним доступ, поскольку их бибиотеки никуда не исчезнут.

Стоит отметить, что ранее Discord неоднократно внедрял какие-то функции и впоследствии отказывался от них. Например, в октябре 2019 года администрация закрыла проект сервиса по подписке Nitro Games. Он был запущен в октябре 2018 года.

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