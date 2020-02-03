Ухань, Китай, , 01:58 — REGNUM Китайские эксперты предупреждают, что новый коронавирус может передаваться через пищеварительную систему, согласно последним открытиям, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Медики выявили нуклеиновые кислоты вируса в стуле пациентов и ректальных тампонах после того, как они заметили, что первые симптомы у некоторых зараженных пациентов проявлялись лишь в форме диареи, а не жара, как обычно.

Последние находки стали результатами совместных исследований экспертов Народного госпиталя Уханьского университета и Уханьского института вирусологии при Китайской академии наук — двух крупнейших исследовательских организаций в сфере естественных наук.

Эксперты уверены, что новый коронавирус может передаваться фекально-оральным образом помимо воздушно-капельного и контактного.