Ухань, Китай, , 01:49 — REGNUM Председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин утвердил работу 1400 человек медперсонала вооруженных сил КНР в госпитале Хошэньшань в столице провинции Хубэй городе Ухане в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Специальный госпиталь для больных коронавирусом имеет 1000 коек. Медицинский персонал будет состоять из 950 служащих объединенных сил материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 450 сотрудником медицинских университетов армии, флота и ВВС НОАК, которые специально были направлены в эпицентр эпидемии.

Кроме того, объединенная экспертная группа из 15 человек также была направлена в госпиталь для контроля и профилактики эпидемии. Среди военных медиков, многие принимали участие в сдерживании эпидемии атипичной пневмонии в госпитале «Сяотаншань» в Пекине, а также боролись с лихорадкой Эболы в Сьерра-Леоне и Либерии.

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