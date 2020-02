Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Новый мод (модификация игры) Flames of Old серьёзно улучших графику игры Dark Souls 2: Scholar of the First Sin. Об этом 2 февраля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1224039839756103680

Издание отмечает, что кажется невероятным, как несколько изменений, внесённых в игру в 2020 году, так сильно поменяли её визуальную часть. Моддер Stayd поменял в Dark Souls 2 освещение, шейдеры и дизайн местности, что привело к действительно впечатляющим результатам.

Разработчик показал геймерам несколько сравнительных скриншотов и сообщил, что он намерен продолжить работу и добиться ещё большего улучшения графики.

Напомним, Dark Souls 2: Scholar of the First Sin вышла 11 марта 2014 года на ПК, PlayStation3 и Xbox One. Это игра в жанре экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера), являющаяся продолжением Dark Souls.

