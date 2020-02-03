Пекин, , 01:41 — REGNUM Китай построил временный госпиталь в городе Ухань, столице Хубэй специально для больных новым коронавирусом всего за 10 дней, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Госпиталь «Хошеньшань» (кит. «Гора огненного божества») был построен 2 февраля в Ухане. В нем будут располагаться исключительно заразившиеся новым коронавирусом. Всего 1400 медицинских работников из вооруженных сил КНР будут работать в госпитале начиная с 3 февраля.

Всего 950 медиков будет работать в новом госпитале из логистических войск Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) и еще 450 из медицинских университетов армии, флота и ВВС НОАК.

Отметим, что госпиталь «Хошеньшань» был построен по модели пекинского госпиталя для борьбы с атипичной пневмонией, вспышка которой произошла в 2003 году. Сразу после начала эпидемии, Ухань начал строительство двух крупных госпиталей — «Лэшэньшань» (кит. «Гора божества грома») и «Хошэньшань». Последний был заложен 23 января и рассчитан на 1000 коек.