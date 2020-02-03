Пекин, , 01:33 — REGNUM Останки пациентов, зараженных новым коронавирусом, должны быть, согласно недавним решениям властей Китая, кремированы как можно ближе к месту смерти пациента, а похоронные традиции вроде церемонии прощания должны быть запрещены, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Останки зараженных пациентов не могут быть перевезены в другие регионы Китая и не могут быть захоронены посредством погребения или прочих методов помимо кремации, говорится в экспериментальном руководстве, выпущенном генеральными управлениями Национальной комиссии здравоохранения, Министерства гражданской администрации Министерства общественной безопасности КНР.

Тела должны быть продезинфицированы и запечатаны в мешки, которые никому не разрешается вскрывать после опечатывания. В похоронные залы должны быть направлены специальные работники, а доставка должна осуществляться специальными службами по специальному маршруту. Тела же должны быть кремированы в специальных крематориях.

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