Белвью, США, , 01:29 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Steam побил собственный рекорд по количеству находящихся в системе пользователей. Об этом 2 февраля сообщила страница Steam Database в Twitter.

https://twitter.com/SteamDB/status/1223959549851381760

На этот раз их число превысило 18,8 млн, притом, что предыдущий рекорд был установлен (это произошло 6 января 2018 года) на отметке 18,5 млн. Впрочем, Steam Database отмечает, что в этот раз количество одновремено играющих геймеров было меньше — 5,8 млн против 7 млн.

Напомним, в Steam недавно закончилась распродажа, устроенная в честь празднования Нового года по лунному календарю. Она прошла с 25 по 30 января 2020 года.

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