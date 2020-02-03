Пекин, , 01:25 — REGNUM Министерство экологии Китая выпустило циркуляр с требованиями к местным властям усилить надзор за утилизацией медицинских и городских отходов с целью сдерживания нового коронавируса, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Те или иные медицинские учреждения, карантинные зоны и исследовательские учреждения, которые получили пациентов, инфицированных новым коронавирусом или подозреваются в наличии зараженных коронавирусом, должны собирать бытовые и медицинские отходы раздельно.

Госпитали, которые не имеют инфраструктуры для утилизации медицинских отходов, должны построить временные резервуары для очистки сточных вод и предпринять необходимые дезинфекционные меры. Министерство также запретило сливать медицинские сточные воды без надлежащей дезинфекции.