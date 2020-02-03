Шанхай, Китай, 3 февраля 2020, 01:03 — REGNUM Шанхай начинает проверку температуры пассажиров на первых девяти станция метро уже с 3 февраля — первого рабочего дня после Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.
По словам вице-президента компании Shanghai Shentong Metro Group Co. Шао Вэйчуна, всего 23 пункта замера температуры тела будет оборудовано двумя медицинскими пирометрами каждый. В качестве самых первых станций выбраны те, что соединяют ключевые городские транспортные хабы вроде железнодорожных вокзалов и аэропортов.
Шао также отметил, что постепенно проверка температуры будет проводиться и на других станциях. Причина тому — эпидемия нового коронавируса.
Напомним, что праздничная неделя по случаю Китайского Нового года началась 25 января. Транспортный пик, связанный с праздниками, продолжается. Граждане возвращаются на места своих работ после того, как они провели праздники с семьей. В этом году праздники были омрачены вспышкой нового коронавируса.
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