Шанхай, Китай, , 01:03 — REGNUM Шанхай начинает проверку температуры пассажиров на первых девяти станция метро уже с 3 февраля — первого рабочего дня после Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

По словам вице-президента компании Shanghai Shentong Metro Group Co. Шао Вэйчуна, всего 23 пункта замера температуры тела будет оборудовано двумя медицинскими пирометрами каждый. В качестве самых первых станций выбраны те, что соединяют ключевые городские транспортные хабы вроде железнодорожных вокзалов и аэропортов.

Шао также отметил, что постепенно проверка температуры будет проводиться и на других станциях. Причина тому — эпидемия нового коронавируса.

«Городской железнодорожной транзитный транспорт в этом время перевозит огромное количество пассажиров, возвращающихся домой», — заявил Шао, призывая пассажиров носить защитные маски при входе на станции и общее с персоналом, который будет замерять их температуру.

Напомним, что праздничная неделя по случаю Китайского Нового года началась 25 января. Транспортный пик, связанный с праздниками, продолжается. Граждане возвращаются на места своих работ после того, как они провели праздники с семьей. В этом году праздники были омрачены вспышкой нового коронавируса.

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