Тюмень, , 00:58 — REGNUM В общежитии Тюменского индустриального университета проведена санитарная обработка. Госпитализации подлежат все молодые люди с признаками ОРВИ и гриппа, даже не контактировавшие со студенткой из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Напомним, в России выявлено двое заболевших коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Одна из них — студентка Тюменского индустриального университета (ТИУ), гражданка КНР. Она и пятеро непосредственно контактировавших с ней людей были госпитализированы ещё 28 января. Лишь 31 января был подтверждён диагноз у девушки, у остальных коронавирус отсутствует.

Тем не менее, в ТИУ принят весь комплекс необходимых профилактических мер. Дополнительно проведён врачебный осмотр студентов общежития, где проживала студентка из Китая.