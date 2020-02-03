Пекин, , 00:56 — REGNUM Новая больница для больных коронавирусом построена в Китае. На создание и оснащение временного сооружения на 1000 койко-мест рабочим понадобилось 10 дней, сообщает 3 февраля Xinhua.

Сообщается, что над созданием больницы трудились более 700 человек. В новом медучреждении к работе приступят 950 медиков из Объединенных сил поддержки Народно-освободительной армии и 450 человек из медицинских университетов.

На открытие больницы прибыла премьер-министр Китая Сунь Чуньлань. По словам премьера, темпы строительства новой больницы служат показателем «скорости Китая».

Напомним, с 1 февраля Россия приостановила авиасообщение с Китаем, а затем 2 февраля было отменено движение пассажирских поездов в КНР. По данным на конец субботы, 1 февраля, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 304 человека. Один зараженный пациент скончался на Филиппинах.