Ростов-на-Дону, , 00:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону спасатели продлили штормовое предупреждение. По информации синоптиков, порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

«По 4 февраля 2020 года в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погодных условий. 3 февраля и в ночь на 4 февраля возможен ветер, с порывами до 23 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с ураганным ветром в устье реки Дон уровень воды достигнет неблагоприятных отметок. Горожан просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.