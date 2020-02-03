Ухань, Китай, , 00:51 — REGNUM Четвертая группа застрявших за рубежом туристов возвращена в китайскую провинцию Хубэй чартерным рейсом, сообщили 2 февраля в Министерстве иностранных дел КНР.

Всего 89 человек были возвращены чартерным рейсом из Таиланда в провинцию Хубэй, где произошла вспышка нового коронавируса. Ранее они в течение длительного времени не могли вернуться домой из-за того, что было прекращено авиасообщение. Всего 399 застрявших в Таиланде, Малайзии и Японии китайцев было возвращено на родину четырьмя чартерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в США введен запрет на въезд в страну иностранцев, которые посетили Китай в течение последних 14 дней.

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