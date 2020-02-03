Москва, , 00:29 — REGNUM Почётный гражданин Великого Новгорода, академик Российской академии наук Валентин Янин скончался 2 февраля в Москве. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о кончине учёного сообщили его коллеги и родные, эту информацию также подтвердил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он назвал эту печальную новость «очень, очень большой утратой для Новгородской области».

«Печальную новость прислали только что. Скончался Валентин Лаврентьевич Янин — человек, посвятивший жизнь изучению новгородской земли. Именно благодаря его трудам мы сегодня можем узнать, о чём писали древние новгородцы несколько столетий назад, как управлялся древний Новгород, какие существовали денежные системы. «Янин для Новгорода, что язык для колокола…» — говорили коллеги историка».

Академик Янин ушёл из жизни в 90 лет. Почти 60 лет из них, с 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию.