Москва, 3 февраля 2020, 00:29 — REGNUM Почётный гражданин Великого Новгорода, академик Российской академии наук Валентин Янин скончался 2 февраля в Москве. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о кончине учёного сообщили его коллеги и родные, эту информацию также подтвердил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Он назвал эту печальную новость «очень, очень большой утратой для Новгородской области».
Академик Янин ушёл из жизни в 90 лет. Почти 60 лет из них, с 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию.