Тюмень, , 00:04 — REGNUM Жители тюменской окраины, где местные власти наметили реновацию, не хотят уезжать из своих домов. По этой причине с 2019 года в посёлке Матмас растёт протест, сообщает портал 72.ru.

Права жителей аварийных домов при переселении защищены законом: проживающие по договорам соцнайма получают равноценное жильё, собственники квартир получают денежную компенсацию. Что касается жителей вполне ещё крепких «хрущёвок», то здесь права жителей соблюдаются на усмотрение застройщика. Так понимают происходящее жители окраинного посёлка Тюмени.

Противники расселения, которых устраивают их квартиры, акцентируют внимание, что их мнения в горадминистрации Тюмени никто не спросил. Договор о развитии застроенной территории в границах улиц Мусы Джалиля, Пражской, Тимофея Чаркова в посёлке Матмас выиграло ООО «Специализированный застройщик «Улей Девелопмент» заключён в начале 2016 года на 15 лет.

Три дома признаны аварийными и там, хоть и не без судебных тяжб, но расселение движется. Жители 37 многоквартирников, которые не являются аварийными с износом в 30%, но находятся на отданной под развитие инвестору, не хотят уезжать из посёлка. Тогда инвестор предложил им квартиры в новостройке, которая уже возводится.

Однако, как высказалась одна из участниц протеста, они живут в двух-трёхэтажных и тёплых домах и не хотят переезжать в 20-этажный «муравейник». Кроме того, малоэтажные дома в Матмасе стоят 30 лет, их жители в основе своей люди пожилые, и они высказывают резонные опасения, что им дадут мизерную компенсацию за жильё, а по судам бегать и в ипотеку на старость лет влезать у них нет ни доходов, ни здоровья и ни желания.