Вашингтон, , 23:49 — REGNUM В США ввели запрет на въезд в страну иностранцам, которые совершали поездки в Китай за последние две недели. Об этом 2 февраля сообщается на сайте министерства внутренней безопасности США.

«В целом иностранным гражданам… совершившим поездку в Китай в течение 14 дней с момента прибытия, будет отказано во въезде в Соединённые Штаты», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что исключение будет сделано для лиц, у которых на территории Соединенных Штатов постоянно проживают близкие родственники, а также для членов экипажей пассажирских самолетов.

В том случае, если граждане США, находившиеся на территории Китая в провинции Хубэй, прибыли на родину и с момента их отъезда из КНР не прошло 14 дней, они будут подлежать обязательному карантину сроком до двух недель.

«Граждане США, которые находились в других районах материкового Китая в течение 14 дней после своего возвращения, будут проходить профилактический медицинский осмотр при въезде и до 14 дней карантина с контролем здоровья», — уточняют в ведомстве.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман написал на своей странице в Twitter, что военные США создадут карантинное помещение для приёма 1 тыс. приезжих имеющих симптомы коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон создаёт лагерь для карантина из-за коронавируса