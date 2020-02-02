Рига, , 23:34 — REGNUM Государственная полиции Латвии сообщила, что с каждым годом растёт число дел о временной защите от насилия, пишет портал LSM.

Люди всё чаще обращаются с исками о насилии в семье друг против друга. Чаще всего, в 94% случаев, обвиняют мужчин, средний возраст которых составляет 43 года. Заместитель начальника координационного бюро полиции Латвии Ивета Валайне сообщила, что стали чаще нарушатся решения о временной защите от насилия. В 20% случаев это делают люди, которые уже стоят на учёте в полиции по таким делам. Из 503 судебных решений о домашнем насилии по 411 начаты уголовные процессы.