Тюмень, , 00:02 — REGNUM В Тюмени в батареи запустят зелёную воду. Теплоноситель окрасят реагентом «Уранин А», чтобы защитить трубопровод от биологической коррозии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания».

В трёх котельных, расположенных на ул. Авторемонтная, 2, ул. Белоярская, 12 и ул. Водников, 28 с 3 февраля пройдут испытания системы теплоснабжения на герметичность с последующей обработкой трубопроводов биоцидным комплексом. Это позволит выявить утечки теплоносителя и неисправность внутридомовых коммуникаций в 141 жилом доме и 23 учреждениях.

В теплоснабжающей компании предупреждают население о категорическом запрете на использование сетевой воды из батарей в бытовых целях, для приготовления пищи и кормления животных.