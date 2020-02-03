Тюмень, , 00:01 — REGNUM В Тюмень 3 февраля поступят 700 тысяч одноразовых масок. Жители областной столицы массово скупают средства защиты от ОРВИ и нового коронавируса в связи с карантинами в школах и больницах столицы региона, сообщает «Вслух.ру».

В ведомстве отмечают, что маски не обязательно носить на улице, а в помещениях и в местах массового скопления людей — необходимо.

Кроме того, в связи с карантином в школах, который начался 3 февраля, и в медучреждениях, увеличится количество бригад неотложной помощи в поликлиниках города, время работы которых продлено до 0:00.